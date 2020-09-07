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Uyuşturucu satıcıları arasında alacak verecek kavgası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 14:33 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da uyuşturucu satıcıları arasında çıkan alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı.

Eyüpsultan’da uyuşturucu satıcıları arasında çıkan alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi ölürken, 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edilirken, şahısların, kaçış anları da güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 5 Temmuz saat 01.00 sıralarında Eyüpsultan Çırçır mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Soner Söyü(24) kız arkadaşı Yağmur Ç. İle sokakta gezerken silahlı saldırıya uğradı. Soner Söyü silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybederken, kız arkadaşı Yağmur Ç. ise ayağından yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirenlerin eşkallerini tespit eden polis ekipleri, 3 Eylül’de İstanbul ve Sakarya’da toplam 6 adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirdi. Operasyonda, Mahsun E.(25) Okan İ.(22), Ali T.(22) ve Murat E.(22) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Soner Söyü ile şahısların uyuşturucu işi yaptıkları ve Söyü ile grup içerisinde bulunan bir kişi ile 70 bin TL’lik alacak verecek meselesi sebebiyle kavgalı oldukları öğrenildi. Şüphelilerden Okan İ’nin silah ile yaralama eylemini gerçekleştirildiği öğrenilirken, şüpheler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin olay yerine gittikleri ve cinayetin ardından otomobille geri döndükleri anlar görüldü.

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