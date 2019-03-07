Uyuşturucu satıcıları PKK’lı çıktı

Mersin polisinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 3 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ayrıca PKK/YPG terör örgütünü simgeleyen materyaller ele geçirilirken, şahısların daha önce örgütün birçok eylemine katıldığı ve örgüt adına çalışmalar yürüttükleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Bu kapsamda operasyonlarını sürdüren ekipler, PKK/YPG terör örgütünün en önemli gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucuyu tamamen bitirmek için yoğun çalışmalar yürütüyor. Kentte özellikle ’torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına nefes aldırmayan ekipler, merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi ile Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş ve Çukurova mahallelerinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda A.T., H.K. ve H.K. isimli uyuşturucu satıcıları gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.