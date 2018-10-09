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Uyuşturucu satıcıları şifreli konuşmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 04:54 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ağrı kesici hapları toz haline getirerek kokain ile karıştırıp piyasaya sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ağrı kesici hapları toz haline getirerek kokain ile karıştırıp piyasaya sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Şüphelilerin, teknik takibe takılmamak için müşterilerine, 'Migren krizi başladı mı', 'Elimizde çok güçlü ağrı kesici var' diyerek, şifreli bilgi verdiği ortaya çıktı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.P.'nin İstanbul'dan getirdiği uyuşturucuyu Bodrum'da piyasaya sürdüğünü öğrendi. A.P., fiziki ve teknik takibe alındı. Polis, bir aylık teknik takibin ardından 3 Ekim'de S.K.'nin, A.P.'nin Gümbet Mahallesi'ndeki evine gittiğini tespit etti. Uyuşturucu alışverişi olabileceği ihtimali üzerine polis ekipleri harekete geçti. S.K., A.P.'nin evinin bulunduğu site girişinde gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde satışa hazır halde bir paket kokain ele geçirildi. S.K.'nin yakalandığını fark eden A.P. ise koşarak evine girdi. Polis ekipleri, A.P.'nin evdeki uyuşturucu maddeleri yok edebileceğini değerlendirilerek, peşinden içeri girdi. Ancak bu arada A.P.'nin satışa hazır haldeki bir miktar kokaini tuvalete döktüğü tespit edildi. A.P., gözaltına alındı.

S.K. ve A.P.'nin evlerindeki aramalarda birer içimlik 22 paket kokain, 2,5 gram esrar, 21 gram skunk adlı uyuşturucu madde, 1 esrarlı sigara, 1 öğütücü ile 1 boş tabanca şarjörü, 18 mermi ele geçirildi.

'MİGREN KRİZİ BAŞLADI MI?'

Şüphelilerin ağrı kesici hapları toz haline getirerek kokain ile karıştırıp sattıkları belirlendi. Şüphelilerin, teknik takibe takılmamak için uyuşturucu madde alacak kişilere 'Ağrı kesiciniz hazır', "Migren krizi başladı mı', 'Elimizde çok güçlü ağrı kesici var', 'İlacınızı 5 dakikaya getiriyorum', 'Eczanedeyim, ağrı kesiciyi getiriyorum' şeklinde şifreli konuştuğu ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.P. ile S.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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