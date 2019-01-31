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Uyuşturucu satıcılarına 16 yıl 8'er ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 15:38 | Son Güncelleme

Alanya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen iki sanık, 16 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan iki sanığa 16 yıl 8'er ay hapis ve 13 bin 320'şer lira adli para cezası verildi.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Mevlüt Atar ve Rafet Salur ile avukatları katıldı. Sanıklar savunmalarında beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Salur ve Atar'a esrar elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ekmek ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 16 yıl 8'er ay hapis ve 13 bin 320'şer lira adli para cezası verdi.

İlçeye bağlı Akçatı Mahallesi'nde 8 Ağustos 2017'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 189 kilogram kubar esrar ve bin 420 kök Hint keneviri ele geçirilmişti. Olayda Rafet Salur (33) ve Mevlüt Atar (39) gözaltına alınmıştı.

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Alanya Jandarma karar duruşması uyuşturucu

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