Uyuşturucu satıcılarına 372 bin TL’lik adli para ve hapis cezası

Ordu’nun Ünye ilçesinde 2 yıl önce düzenlenen ve 30 sanığın tutuklu olduğu uyuşturucu davasında karar verildi. Verilen kararda sanıklar hapis cezasına çarptırılırken, toplamda yaklaşık 372 bin TL’lik adli para cezası uygulandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2017 yılının Şubat ayında Ünye merkezli yapılan uyuşturucu operasyonun karar duruşması gerçekleşti. 30 sanığın tutuklu olduğu ve aralarında imalatçı, sokak satıcısı ve ticaretini yapanların bulunduğu sanıklar hakkında rekor cezalar yağdı. 30 sanık hakkında çeşitli sürelerde hapis cezası kararı verilirken, toplamda 372 bin 300 TL’lik de adli para cezası uygulandı.

Tutuklu sanıklardan M.B. hakkında 30 yıl hapis ve 98 bin 420 TL adli para cezası kararı verilirken, F.A. hakkında 30 yıl hapis ve 50 bin TL adli para cezası, C.T. hakkında 30 yıl hapis ve 42 bin 160 TL adli para cezası, A.B. hakkında 30 yıl hapis ve 35 bin 120 TL adli para cezası, U.C. hakkında 24 yıl 4 ay hapis ve 28 bin 100 TL adli para cezası, Y.Ö. hakkında 17 yıl 6 ay hapis ve 37 bin 500 TL adli para cezası, F.I. hakkında 21 yıl 6 ay ve 11 bin 240 TL adli para cezası, S.U. hakkında 22 yıl hapis ve 10 bin TL adli para cezası, G.K. hakkında 21 yıl 6 ay ve 11 bin 240 TL adli para cezası, V.D. isimli sanık hakkında da 17 yıl 11 ay hapis ve 9 bin 360 TL adli para cezası uygulandı.

Diğer 20 sanığa da farklı sürelerde hapis cezaları verilirken, sanıklar çeşitli tutarlarda adli para cezasına çarptırıldı.

