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Uyuşturucu satıcılarına darbe: 4,5 kilo esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 14:13 | Son Güncelleme

İzmir’in Menemen ilçesinde, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yapılan operasyonlarda 7 kişi yakalanırken, mısır tarlasına ekilmiş Hint kenevirleriyle birlikte satışa hazır vaziyette 4.5 kilo esrar ele geçirildi.Menemen ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik operasyon başlattı.

İzmir’in Menemen ilçesinde, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yapılan operasyonlarda 7 kişi yakalanırken, mısır tarlasına ekilmiş Hint kenevirleriyle birlikte satışa hazır vaziyette 4.5 kilo esrar ele geçirildi.
Menemen ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında, Ahıdır Mahallesi’nde şüphelenilerek durdurulan H.D. isimli şahıstan 27 gram uyuşturucu madde ve Asarlık Mahallesi’nde yunus timlerince yapılan kontrollerde şüphelenilerek durdurulan E.N., Y.G., S.B. isimli şahıslardan ayrı ayrı poşetlenmiş 7 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin sorgularından edinilen bilgiler doğrultusunda, F.D. isimli şahıstan da 14 adet satış için hazırlanmış esrar maddesi ele geçildi. Ele geçirilen malzemeler ile ilgili gerekli işlemler yapılan zanlılar mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden F.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, yine şüphelilerin verdiği ifadeler sonucunda uyuşturucu maddelerini Menemen Ovası’ndaki Camikebir Mahallesi Ortaköy mevkisi yolu sokağında bulunan bir şahıstan temin ettikleri bilgisi üzerine incelenen tarlada, mısır fidanlarının arasına dikilmiş esrar fideleri tespit edilerek tarla ve kulübe sahibinin belirlenmesi için takibe alındı.

Takip sonuç verdi
48 saat süren takibin ardından mısır tarlasına gelerek Hint kenevirlerini sulamaya başlayan A.T. (63) suçüstü yakalandı. Ayrıca bölgeye çalıntı olduğu tespit edilen motorla gelerek şüpheli hareketlerde bulunan H.D. isimli şahısta gözaltına alındı.
Şahsın yakalandığı tarlada ve kullandığı çiftlik evinde yapılan arama sonucu 122 kök dişi Hint keneviri bitkisi ve kurutulup kullanıma hazır hale getirilmiş 4,5 kilo esrar maddesi ile birlikte çalıntı motor ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 7 kişiden 1’inin tutuklanmasının ardından 6’sının işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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