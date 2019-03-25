Uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 sanığa toplamda 20 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mevlüt Döner ve Yasin Aydoğdu ile avukatları katıldı. Uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık Mevlüt Döner, savunmasında, suçunu kabul ettiğini ve çok pişman olduğunu söyledi. Döner, "Hakkımdaki suçlamaları kabul ediyorum. Ben bu illeti aldım ve kullandım. Çok pişmanım. Ancak, uyuşturucu maddeyi aldığım kişileri mahkemede ispatlayamadığım için çok üzgünüm. Beraatımı istiyorum’’ dedi. Sanık Yasin Aydoğdu ise, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Uyuşturucu madde satmadığını, kullanıcı olduğunu iddia eden Aydoğdu, "Daha önce de kullandım, bundan dolayı da ceza aldım. Verdiğim beyanlarla uyuşturucu satıcıları yakalandı. Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım. İşyerlerim var ve tutuklu bulunduğum için buraları kapattım. Mağdur oldum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Mevlüt Döner'i, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin lira adli para cezasına, diğer sanık Yasin Aydoğdu’yu da aynı suçtan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca her 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

