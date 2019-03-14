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Uyuşturucu satıcılarına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 15:19 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonda satışa hazır eroin maddesi ele geçirildi.Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, önceden tespit edilen bir adreste eşkal bilgileri de belirlenen bir kişinin uyuşturucu madde satışı yaparak gençleri zehirlediğini tespit etti.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonda satışa hazır eroin maddesi ele geçirildi.
Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, önceden tespit edilen bir adreste eşkal bilgileri de belirlenen bir kişinin uyuşturucu madde satışı yaparak gençleri zehirlediğini tespit etti. Şüpheli şahsı operasyonla gözaltına alan polis ekipleri metruk bina içerisinde yaptıkları aramalarda ise satışa hazır halde 27 fişek eroin maddesi ele geçirdi.
Uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranması olduğu da tespit edilen T.P. adlı şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

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