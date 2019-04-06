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Uyuşturucu satıcılarına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 00:57 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce, son 2 günde 38 ilde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlarda yaklaşık 25 kilo 200 gram uyuşturucu ile 3 bin 209 uyuşturucu hap ele geçirildi - Operasyonlarda 237 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından, son 2 günde 38 ilde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlarda yaklaşık 25 kilo 200 gram uyuşturucu ile 3 bin 209 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde son 2 günde 38 ilde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlarda yaklaşık 25 kilo 200 gram uyuşturucu ile 3 bin 209 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 237 şüpheli gözaltına alınırken, 14 tabanca ve tüfek, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 124 bin 840 liraya da el konuldu.

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uyuşturucu satıcılarına operasyon

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