Uyuşturucu satıcılarına operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından, son 2 günde 18 ilde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlarda, 7 kilo 252 gram uyuşturucu ile 10 bin 77 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik birimlerince son 2 günde 18 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "sokak" operasyonlarında 7 kilo 252 gram uyuşturucu ile 10 bin 77 uyuşturucu-uyarıcı sentetik hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 100 şüpheliye adli işlem yapılırken, 11 fişek, 3 tabanca-tüfek, bir hassas terazi ve 9 bin 360 lira ele geçirildi.

