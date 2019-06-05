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Uyuşturucu satıcılarına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 21:13 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce son 2 günde 18 ilde yapılan operasyonlarda 7 kilo 252 gram uyuşturucu ile 10 bin 77 uyuşturucu hap ele geçirildi, 100 şüpheliye de adli işlem yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından, son 2 günde 18 ilde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlarda, 7 kilo 252 gram uyuşturucu ile 10 bin 77 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik birimlerince son 2 günde 18 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "sokak" operasyonlarında 7 kilo 252 gram uyuşturucu ile 10 bin 77 uyuşturucu-uyarıcı sentetik hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 100 şüpheliye adli işlem yapılırken, 11 fişek, 3 tabanca-tüfek, bir hassas terazi ve 9 bin 360 lira ele geçirildi.

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