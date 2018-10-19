HABER

Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 22:43 | Son Güncelleme

 SAKARYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de aralarında bulunduğu 40 personelle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 tutuklama

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de aralarında bulunduğu 40 personelle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda yakalanan 27 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karasu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen O.G (24), Ö.G (18), B.G (22), B.S (21) ve M.B (26) isimli şüphelilere yönelik 4 ay süren çalışmalar sonucunda dün gece düğmeye bastı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü personellerinin de katılımıyla 10 ekip 40 personelle İstanbul ve Karasu ilçesinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplam 3 kilo 275,53 gram uyuşturucu madde, 25 paket halinde satışa hazır toplam daralı ağırlığı 19.59 gram uyuşturucu sentetik cannabinoid maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 395 TL para ele geçirildi.
Savcının talimatı ile gözaltına alınan O.G (24), Ö.G (18), B.G (22), B.S (21) ve M.B (26) isimli şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubuBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubu
Takla atan otomobildeki anne ile bebeği öldü, 5 kişi yaralandıTakla atan otomobildeki anne ile bebeği öldü, 5 kişi yaralandı
Kayseri'de otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı (2) - YenidenKayseri'de otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı (2) - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

80’lerin ünlü şarkıcısı Hakan Aslan cinsiyet değiştirdi

80’lerin ünlü şarkıcısı Hakan Aslan cinsiyet değiştirdi

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinin kızı oldu

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinin kızı oldu

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarih taşınıyor! Sular altında kalmadan önce...

Tarih taşınıyor! Sular altında kalmadan önce...

Polisi görünce yola attıkları poşetten bakın ne çıktı?

Polisi görünce yola attıkları poşetten bakın ne çıktı?

Bu eserler dünya koleksiyonlarında dahi yok! Her biri Türkiye'den çıktı!

Bu eserler dünya koleksiyonlarında dahi yok! Her biri Türkiye'den çıktı!

Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...

Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...

3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu

Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.