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Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 09:16 | Son Güncelleme

Kayseri'de 157 polisin katılımıyla 19 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik 2 ay süren teknik takip sonucu 19 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı şafak vakti düzenlenen operasyona, çevik kuvvet ile asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu 157 polis katıldı.

Operasyonda, Y.T, Y.K, M.E, B.G, A.G, V.Y, A.B.Ö. ile Ş.K. gözaltına alındı.

Narkotik dedektör köpeklerin de yer aldığı aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
narkotik şafak operasyonu uyuşturucu

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