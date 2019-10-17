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Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 09:45 | Son Güncelleme

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Çorlu’da Hıdırağa Mahallesi’nde önceden belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de katılımıyla baskınlar düzenlendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Çorlu’da Hıdırağa Mahallesi’nde önceden belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de katılımıyla baskınlar düzenlendi. Kapıları koçbaşı ile kırarak evlere giren polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin son 1 ay içerisinde Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarı madde satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda 90 kişiye işlem yapmış, 23 kişi tutuklanmış, bin 200 gram toz esrar maddesi, 190 gram esrar maddesi, 50 gram skunk maddesi, 10 gram kokain maddesi, 7 kilo bonzai madesi, 420 gram eroin maddesi, 661 adet uyuşturucu nitelikli hap, 4 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 4 adet mermi, 7 adet av fişeği uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 TL para ele geçirilmişti.
Yaklaşık bir ay süren bu operasyon ve ara yakalamaların ardından sabah saatlerinde şafak operasyonu başlatan polis ekipleri bu şahıslarla irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen toplam 7 adreste aralarında özel harekat polisleri ile narkotik dedektör polis köpeklerinin de katılımıyla çok sayıda ekiple yapılan çalışmada V.K., S.K., A.Ö., H.A., G.A. ve T.G. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların yapılan ikamet aramalarında 10 gram skunk maddesi ile 1 fişek kokain maddesi ele geçirildi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda polis baskın düzenleyeceği bazı evlere çağrılara yanıt alamayınca kapıyı koçbaşı ile kırarak girdi.

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
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