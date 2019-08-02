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Uyuşturucu satıcılarına "Sokak" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 20:47 | Son Güncelleme

Narkotik ekiplerince 20 ilde iki günde düzenlenen operasyonlarda, 1 kilo 857 gram uyuşturucu madde, 7 bin 89 uyuşturucu hap ele geçirildi, 150 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı

Narkotik birimlerince 20 ilde iki günde düzenlenen "Sokak" operasyonlarında, 1 kilo 857 gram uyuşturu madde ve 7 bin 89 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından "Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız" mesajıyla yapılan paylaşımda, 20 ilde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son iki günde gerçekleştirdikleri "Sokak" operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda, 150 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda, 1 kilo 857 gram uyuşturucu madde, 7 bin 89 uyuşturucu hap, bin 27 kök kenevir, 7 tabanca-tüfek, 25 fişek ve 4 hassas terazi ile 50 bin 680 lira ele geçirildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü narkotik Sokak operasyonları uyuşturucu

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