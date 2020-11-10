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Uyuşturucu satıcılarına temizlik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 10:29 | Son Güncelleme

Mersin’de çok sayıda polis, narkotik köpekleri ile drone desteğinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen ’temizlik’ operasyonunda, 13 kişi gözaltına alınırken, 59 kilogram eroin ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu geleceğinin istihbaratını aldı.

Mersin’de çok sayıda polis, narkotik köpekleri ile drone desteğinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen ’temizlik’ operasyonunda, 13 kişi gözaltına alınırken, 59 kilogram eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu geleceğinin istihbaratını aldı. Bunun üzerine 3 ay boyunca hem teknik hem de fiziki takip yapan polisler, şahısları tek tek tespit etti. Ardından şahısların yakalanmasına yönelik şafak vakti çok sayıda polisin katılımı ile ’temizlik’ operasyonu düzenlendi. Çevik kuvvet ve özel hareket polislerinin yanı sıra narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı drone destekli operasyonda, parça parça toplamda 59 kilogram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen ve bölgede birbiriyle bağlantılı oldukları tespit edilen biri kadın 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar, adliyeye sevk edildi.

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