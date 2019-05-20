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Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 18:08 | Son Güncelleme

MUĞLA'da, polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 412 gram uyuşturucu madde 'skunk' ve yeşil reçete ile satılan 374 hap ele geçirildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 412 gram uyuşturucu madde 'skunk' ve yeşil reçete ile satılan 374 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Muğla Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 16 Mayıs'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmalar 3 ay sürdü. Şüphelilerin kimliklerinin ve adreslerinin tespit edilmesinin ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda, 5 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda hassas terazi, 412 gram uyuşturucu madde 'skunk' ve yeşil reçete ile satılan 374 hap ele geçirildi. Şüpheliler N.T., M.A.E., S.S., R.Ç.K. ve F.K. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 5 tutuklamaUyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 5 tutuklama
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