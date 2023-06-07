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Uyuşturucu satıcılarını uyardı, dehşeti yaşadı: Evi tarandı, oğlu ve kardeşi yaralandı: "Sokakta yatıyorum..."

07.06.2023 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde depremzede Zeki G. evinin önünde uyuşturucu satan bir grup genci uyardı. İddiaya göre, bu grup Zeki G.'nin evini taradı. Saldırı sonrası perişan olduğunu ifade eden Zeki G. can güvenliğinden endişe duyduğunu söyledi.

Uyuşturucu satıcılarını uyardı, dehşeti yaşadı: Evi tarandı, oğlu ve kardeşi yaralandı: "Sokakta yatıyorum..."

Olay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra taşınmak zorunda kalan Zeki G.'nin (63) evinin önünde uyuşturucu madde satışı yapan kişileri uyarmasıyla başladı. "Burada satmayın" diyerek uyardığı bu kişileri bir süre sonra polise ihbar etti.

Uyuşturucu satıcılarının hedefi olan Zeki G.'nin evi tarandı. Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Zeki G., can güvenliğinin olmadığını belirtti.

Öte yandan maddi ve manevi yönden durumun kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Zeki G.'nin süreç içerisinde oğlu ve kardeşinin uyuşturucu satıcıları tarafından silahla yaralandığını iddia etti.

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KÜFÜRLER, TEHDİTLER VE SALDIRI...

Deprem sonrası Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 201'inci sokaktaki evlerine taşındıklarını belirten Zeki G., "Evimizin önünde uyuşturucu satan bir grubu uyarıp bizim evin çevresinden uzak durun dedik. Yetmedi evimizin önünde bulunan kaldırımı da kaldırdık yine fayda etmedi. Tam tersine bize küfürler söyleyip tehdit ediyorlardı" dedi.

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"BENİ PERİŞAN ETTİLER, SOKAKTA YATIYORUM"

Uyuşturucu satıcılarının asıl amaçlarının kendisini mahalleden kovmak olduğunu söyleyen Zeki G., "Ama ben buradan bir yere ayrılmayacağım. Benim bu mahallede ya cenazem kalkar ya da buradan bir yere ayrılmayacağım. Bu uyuşturucu satıcıları beni perişan etti, hem maddi hem manevi yönden. Ben şu anda sokakta yatıyorum. Adamlar kaçtır gelip sıkıp gidiyorlar. Bizim buradaki tek suçumuz esrar satmalarını engellemektir. Bu olaylarda benim oğlum, kardeşim yaralanırken, dükkanım ve evim silahlarla tarandı. Şu anda can güvenliğimiz yok” diye ekledi.

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