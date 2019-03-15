"Uyuşturucu satıcılarını yerin yedi kat dibine gömmezsek namerdiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hiç merak etmeyin bu uyuşturucu satıcılarını da burada annelere söz veriyorum, namus, şeref sözü veriyorum, bunların patronlarını da yerin yedi kat dibine gömmezsek namerdiz." dedi.

Soylu, Adana'nın Ceyhan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun da katıldığı mitingde yaptığı konuşmada, yerel seçimin Türkiye'ye güç ve kuvvet verme seçimi olduğunu söyledi.

Uyuşturucuyla mücadeleye değinen Soylu, şöyle devam etti:

"Yine bana kızdılar, ne demişim, kötü bir şey mi demişim? 'Eğer uyuşturucu satıcılarını polislerimiz görürse okulların etrafında ayaklarını kırsınlar' demişim. Yanlış mı demişim? İyi çocukları uyuşturucuya alıştırsınlar, annesinin gözünü morartsın esrar parası alacağım diye, ayağını kırsın, biz de burada keyifli keyifli İçişleri Bakanlığı yapalım, var mı böyle bir şey? 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktık. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını yaptık. 260 ton bonzai süreceklerdi piyasaya, ellerinden aldık. 941 kişi ölmüştü, 2017'de şu anda aralık ayı hariç yarı yarıya düşürdük, 491 kişiye düşürdük. Büyük bir mücadele yapıyoruz. Bu mücadeleyi istikrarla beraber yapıyoruz, işimize bakıyoruz. Önümüzdeki 4,5 yıl daha fazla işimize bakacağız. Hiç merak etmeyin bu uyuşturucu satıcılarını da burada annelere söz veriyorum, namus, şeref sözü veriyorum, bunların patronlarını da yerin yedi kat dibine gömmezsek namerdiz."