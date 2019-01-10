Uyuşturucu satıcısı 4 kişi adliyede

Bursa?nın Karacabey ilçesinde polisin, 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirdiği operasyonda 141 gram esrar, 15 adet uyuşturucu tablet, 2 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu madde sattıkları belirlenen N.T.(62), E.Ö.(54), A.Y. (38) ve Ö.K.?nün (53) evlerine baskın düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda 141 gram esrar, 15 adet uyuşturucu tablet, 2 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.O perasyonda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

