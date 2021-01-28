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Uyuşturucu satıcısı baba ile oğula 30 yıl hapis

28.01.2021 16:59 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yargılanan baba ve oğlu, toplam 30 yıl hapis cezası ile 60 bin 820 TL idari para cezasına çarptırıldı.Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, geçen yıl Mart ayı başında düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen baba A.B.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yargılanan baba ve oğlu, toplam 30 yıl hapis cezası ile 60 bin 820 TL idari para cezasına çarptırıldı.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, geçen yıl Mart ayı başında düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen baba A.B. ve oğlu M.T.B. yakalanmıştı. Çıkarıldıkları Elbistan Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanan zehir taciri baba ve oğlu için uyuşturucu madde ticareti yapmak suçuyla açılan davanın karar duruşması görüldü. Sanıklar, duruşmaya tutuklu bulundukları Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS aracılığı ile katıldı.
Mahkeme heyeti, duruşma sonunda sanık baba A.B.’ye 20 yıl hapis ile 40 bin TL idari para cezası verilmesine hükmetti. Oğul M.T.B. ise 10 yıl hapis cezası ve 20 bin 820 TL de idari para cezasına çarptırıldı.

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