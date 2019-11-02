HABER

Uyuşturucu satıcısı ’Çeto’ lakaplı zanlı, Antalya’da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 11:37 | Son Güncelleme

Antalya, Konya, Diyarbakır ve İskenderun gibi illerde uyuşturucu ticareti yapmaktan arama kaydı bulunan cezaevi firarisi ’Çeto’ lakaplı sanık Antalya’da yakalandı.Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu maddeyle mücadelesini sürdürdü.

Uyuşturucu satıcısı ’Çeto’ lakaplı zanlı, Antalya’da yakalandı

Antalya, Konya, Diyarbakır ve İskenderun gibi illerde uyuşturucu ticareti yapmaktan arama kaydı bulunan cezaevi firarisi ’Çeto’ lakaplı sanık Antalya’da yakalandı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu maddeyle mücadelesini sürdürdü. Hatıplar Mahallesi’nde M.Z. ve ’Çeto’ lakaplı şahısların uyuşturucu madde satışı ihbarı yaptığı üzerine araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucu, evde olduğu belirlenen M.Z., jandarma tarafından yakalandı. Mahallede jandarmayı fark eden ’Çeto’ lakaplı şahıs ise olay yerinden kaçtı. Gözaltına alınan M.Z., jandarma tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaçak tacir tutuklandı
Yapılan araştırma sonucunda ’Çeto’ lakaplı şüphelinin kimliği tespit edildi. M.S.A. isimli şahsın Seydişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması", İskendurun İlamat Bürosu tarafından, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", Manavgat Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", Diyarbakır İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", Seydişehir İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından çeşitli suçlardan aranma kaydının olduğu belirlendi.
M.S.A.’yı yakalamak için ilçe genelinde geniş çaplı araştırma başlatan jandarma ekipleri, şüpheliyi önceki gün sokakta yürürken yakaladı. Jandarmayı fark edince kaçmaya çalışan M.S.A. kaçamadan yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 75 gram metamfetamin ile 45 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan M.S.A. savcılıkta yapılan sorgusunun ardından tutuklandı.

PARTNERGözlerini alamadılar!Gözlerini alamadılar!
'Avatar' sahnesi değil 'Adam Kayalar''Avatar' sahnesi değil 'Adam Kayalar'
Adıyaman'da kaçak sigaraya 1 gözaltıAdıyaman'da kaçak sigaraya 1 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Skandal rapor! Fetullah Gülen ve YPG'ye bakın nasıl yer verdiler

Skandal rapor! Fetullah Gülen ve YPG'ye bakın nasıl yer verdiler

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlk kadın şehit pilot Ayfer Gök’ün ismi, F-4 Fantom uçağı yerleştirilen kavşakla ölümsüzleşecek

İlk kadın şehit pilot Ayfer Gök’ün ismi ismi ölümsüzleşecek

YÖK'ten devlet üniversiteleri için yeni düzeleme! Kadrolarda artık o şart aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Erzurum, Kars, Bayburt, Tokat, Sivas, Ordu, Gümüşhane, Ardahan ve Amasya beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Van'ın Saray Belediyesine Kaymakam Aydın görevlendirildi

Van'ın Saray Belediyesine Kaymakam Aydın görevlendirildi

İstanbul'da acı olay... İstiklal Caddesi'nde 6. kattan düşen işçi öldü

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

Eski milli sporcu Atilla Atay'dan rekor denemesi! Bisikletle 200 kilometre hız...

Rekor denemesi! Bisikletle 200 kilometre hız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.