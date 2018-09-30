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Uyuşturucu satıcısı dizi oyuncusu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 10:30 | Son Güncelleme

ADANA'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda 1 kilo 800 gram metamfetamin ile yakalanan Volkan Ç.'nin (35) internet üzerinden yayınlanan bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Volkan Ç., uyuşturucu madde imali ve ticareti yaptığı suçlamasıyla tutuklandı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda 1 kilo 800 gram metamfetamin ile yakalanan Volkan Ç.'nin (35) internet üzerinden yayınlanan bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Volkan Ç., uyuşturucu madde imali ve ticareti yaptığı suçlamasıyla tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir evdu uyuşturucu hap imalatı yapıldığı bilgisini aldı. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Evde, hassas burunlu narkotik köpeğiyle yapılan aramada, koltuk altına gizlenmiş 1 kilo 800 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, uyuşturucu hap yapımında kullanılan 23 baskı makinesi ve av tüfeği ile kurusıkı tabanca ele geçirdi. Olayla ilgi Volkan Ç. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Volkan Ç.'nin internette yayınlanan bir dizinin oyunculuğunu ve yapımcılığını yaptığı ortaya çıktı. Volkan Ç., sorgusunda uyuşturucu haplarının gerçek olmadığını, bunları dizide rol gereği kullanıldığını söyledi.

İşlemleri tamamlanan Volkan Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece uyuşturucu madde imali ve ticareti yaptığı suçlamasıyla tutuklandı.

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