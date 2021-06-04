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Uyuşturucu satıcısı ile polis arasında nefes kesen kovalamaca

04.06.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli'de polis denetiminde durdurulan taksiden inip kaçmaya başlayan yolcu, yaşanan kovalamacayla yakalandı. Yolcunun kaçmak isterken takside bıraktığı kutudan 5 kilo uyuşturucu çıktı.

Uyuşturucu satıcısı ile polis arasında nefes kesen kovalamaca

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rutin denetim sırasında durdurulan taksideki yolcu, aniden kapıyı açtı ve araçtan inerek, kaçmaya başladı. Polisler de hemen kaçan şüphenin peşine düştü. Yaşanan kovalamacada,yolcu, denetim noktasının yakınındaki karakoldan çıkan polisler tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Polis yolcunun takside bıraktığı kutuyu açtığında ise, 5 kilo bonzai ele geçirdi. H.Ö. olduğu ve 3 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu öğrenilen yolcu, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin kaçma anı ve gözaltına alınması kameralara yansıdı.

DHA

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