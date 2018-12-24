HABER

UYUŞTURUCU SATICISI, POLİSTEN KAÇAMADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 19:52 | Son Güncelleme

Haber: Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHA Kartal'da aralarında uyuşturucu madde ticaretinin de bulunduğu 9 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüpheli, polisin kovalamacası sonunda yakalandı.

Haber: Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHA
Kartal'da aralarında uyuşturucu madde ticaretinin de bulunduğu 9 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüpheli, polisin kovalamacası sonunda yakalandı. Şüphelinin aracında bir miktar uyuşturucu madde bulunurken, evinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kartal ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Mobil Park ekipleri hakkında uyuşturucu madde ticareti, tehdit, gasp ve kasten yaralamadan dolayı 9 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan C.B isimli kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. 23 Aralık'ta Hürriyet Mahallesi, Vatansever Caddesi üzerinde polis ekipleri ile bir araçtan şüphelendi. Şüpheli araç ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Aracı durduran polis kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı. Yapılan incelemelerde yakalanan şüphelinin 9 ayrı suçtan arama kaydı bulunan C.B'nin olduğu tespit edildi.

CEZAEVİNE KONULDU
Şüpheli C.B.'nin ilk sorgusunun ardından polis Kartal ve Sancaktepe'deki 2 ayrı adrese baskın düzenledi. Aramalarda satışa hazır şeffaf poşetler içerisinde 13 gram toz kubar, 32 gram toz esrar, parçalar halinde 70 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ile uyuşturucu madde öğütmekte kullanılan el değirmeni ele geçirildi. Şüpheli C.B. Kartal Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. C.B. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü:
(POLİS KAMERASI)
-Araçta ele geçirilen uyuşturucu madde

Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!
Yorgancılar: 2019 ihracat atağı yılı olsunYorgancılar: 2019 ihracat atağı yılı olsun
'Türkiye'nin Sağlık Ödülleri' dağıtıldı'Türkiye'nin Sağlık Ödülleri' dağıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Özel ekip bağlantısını ortaya çıkardı

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Özel ekip bağlantısını ortaya çıkardı

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM'de Akpınar ve Gezen'e soruşturma gerginliği

TBMM'de Akpınar ve Gezen'e soruşturma gerginliği

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Valilik açıkladı! Van'da okullar yarın tatil edildi!

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

Çok önemli açıklama: Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi

Çok önemli açıklama: Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi

İstanbul'da şehit düşen trafik polisi Servet Arslan'ın acı haberi baba ocağına ulaştı

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.