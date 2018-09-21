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Uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 09:59 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda, cezaevi firarisi olduğu belirlenen sokak satıcısı Ertuğrul S.

Uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı

Eyyüp BURUN/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda, cezaevi firarisi olduğu belirlenen sokak satıcısı Ertuğrul S. ile bu kişiden uyuşturucu satın alan 2 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Uyuşturucu kullandığı tespit edilen 2 şüpheliyi takip eden ekipler şüphelilerin uyuşturucuyu Ertuğrul S.'den aldığını belirledi. Operasyonla gözaltına alınan 2 şüphelinin üzerinden 67 gram uyuşturucu ele geçirdi. Ekipler 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Ertuğrul S.'nin evinde yaptığı aramada ise 10.90 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Ertuğrul S. ve 2 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı

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