Uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 1 kişi tutuklandı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim'de Yeşilkent Mahallesi'nde tedirgin hareketler sergileyen bazı şüpheli kişileri takibe aldı.
Şüpheli 3 kişiyi bir süre izleyen polis, uyuşturucu alışverişi sırasında F.K, E.G. ve B.D'yi suçüstü yakaladı.
Şüpheli F.K'nın üst aramasında şeffaf poşette bir miktar eroin, E.G'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu, cep telefonu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 270 lira ele geçirildi. E.G'nin evinde yapılan aramada ise 1 kilo 881 gram eroin bulundu.
Şüpheli F.K. hakkında adli işlem başlatılarak savcılık talimatıyla, B.D. ise emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen E.G. tutuklandı.
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