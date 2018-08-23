Uyuşturucu satıcısı tek tuşla ihbar edilecek

İçişleri Bakanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında geliştirilen "UYUMA Projesi" sayesinde vatandaşlar, uyuşturucu satıcılarını tek tuşla polise bildirebilecek.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 Günlük İcraat Programı'nda açıkladığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında tek tuşla ihbarda bulunmaya imkan tanıyan "UYUMA Projesi"ne ilişkin detaylar belli oldu.
Buna göre, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen uygulama, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı uzmanlarının imzasını taşıyor.
İçişleri Bakanlığınca yakın zamanda kullanıma sunulması beklenilen uygulama, vatandaşlarca akıllı telefonlara yüklenebilecek.
Uygulamayı telefonuna indiren kullanıcı, kişisel bilgilerini sisteme kaydettikten sonra uygulamayı kullanmaya başlayacak.
- İhbarcının kimliği gizli kalacak
Sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaş, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunacak.
Sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletilecek. İhbarcının kimliği kesinlikle gizli tutulacak.
Herkesin akıllı telefonuna indirilebileceği uygulama, uyuşturucuyla mücadelede vatandaş desteğinin artırılması amacını taşıyor.
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