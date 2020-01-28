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Uyuşturucu satıcısı zanlı, FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen astsubay çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 13:42 | Son Güncelleme

Uyuşturucu satıcısı zanlı, FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen astsubay çıktı

Kahramanmaraş'ta, terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen astsubay, sokakta uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi'nde takibe aldığı Y.D'yi (28), uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı. Zanlının üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep'ten uyuşturucu getirerek kentte sokak satıcılığı yaptığı belirlenen Y.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Y.D'nin, 2018'de Denizli'de astsubayken hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak"tan işlem yapıldığı ve meslekten ihraç edildiği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün ankesör soruşturması kapsamında yargılandığı öğrenildi.

Zanlı hakkında, yağma, hırsızlık, yaralama, terör ve uyuşturucu suçlarından 10 dosya bulunduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Kahramanmaraş uyuşturucu

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