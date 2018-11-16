Uyuşturucu satıcısına 12,5 yıl hapis

EDİRNE (AA) - Edirne’de 16 yaşında bir gence uyuşturucu hap sattığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan bir kişi, 12 yıl 6 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık S.H. ve avukatı katıldı.

Duruşma savcısının iddianamede talep edilen şekilde cezalandırılması yönünde esas hakkında görüşünü bildirdi.

Sanık S. H. savunmasında mağdur olduğunu ileri sürerek, tahliyesini ve beraatını talep etti. Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıklamak üzere ara verdi.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından açıkladığı kararında sanık S.H'ye 12 yıl 6 ay hapis ve 16 bin 666 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet, ayrıca S.H’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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- Olay

Nisan ayında fenalaşarak hastaneye kaldırılan bir çocuğun idrar analizinde, uyuşturucu madde kullandığı belirlenmiş, çocuğa uyuşturucu sattığı tespit edilen S.H yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlam" suçundan tutuklanmıştı.

