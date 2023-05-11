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  4. Uyuşturucu satıcısına meydan dayağı kamerada! Sokak ortasında tekme tokat dövdüler

Uyuşturucu satıcısına meydan dayağı kamerada! Sokak ortasında tekme tokat dövdüler

11.05.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de bir grup, mahallelerinde uyuşturucu satışı yaptığını ve 'torbacı' olduğunu iddia ettikleri K.T.’yi darbetti. Yaralanan K.T., hastaneye kaldırılırken, darp anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Uyuşturucu satıcısına meydan dayağı kamerada! Sokak ortasında tekme tokat dövdüler

Dehşete düşüren olay, merkeze bağlı Aziziye Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bir grup, uyuşturucu sattığını ileri sürdükleri K.T.’yi yakaladı. 10 kişilik grup K.T.’ye yumruk ve tekme attı.

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Çevredekilerin araya girmesiyle K.T.'ye saldırı sonlanırken, gruptakiler, olayın ardından kaçtı. Yaralanan K.T. ise Atatürk Devlet Hastanesi’ kaldırılarak tedaviye alındı.

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Polis, K.T.’yi darbeden şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. K.T.'ye saldırı anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Düzce uyuşturucu

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