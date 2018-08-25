Uyuşturucu satıcısından şifreli konuşma

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde yapılan operasyonda, 8 kilo esrar ile 213 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin teknik takibe takılmamak için uyuşturucu alacak kişilere 'Mısırınız sulandı', 'Tarlada işim bitti' diyerek, şifreli bilgi verdiği belirtildi.
Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Seydikemer ilçesi Çatak Mahallesi'nde çiftçilik yapan İ.D.'nin uyuşturucu madde sattığını öğrendi. Dün sabah harekete geçen ekipler, operasyon düzenledi. Şüphelinin evi ile Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen Ulualan mevkisindeki ormanlıkta arama yapıldı. Evde unsuruna rastlanılmazken, ormanlıkta 213 kök Hint keneviri ve 8 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.D.'nin, teknik takibe takılmamak için uyuşturucu madde alacak kişilere 'Mısırınız sulandı', 'Tarlada işim bitti' diyerek, şifreli bilgi verdiği belirtildi. İ.D.'nin sorgusu sürüyor.
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