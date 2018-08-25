Uyuşturucu satıcısından şifreli konuşma (2)

TUTUKLANDI
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan İ.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sedat ÜNAL/MUĞLA, (DHA)
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