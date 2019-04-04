"Uyuşturucu satıcısı"nı cep telefonu mesajları ele verdi

Yakalandıkları gün de İstanbul'dan uyuşturucu madde temin ettikten sonra Mengen ilçesine geri döndüklerini öne süren Akgünoğlu, "O gün ben İstanbul'a otobüsle gittim. Daha sonra A.Ç. ile buluşup geriye döndük. A.Ç'nin uyuşturucu madde alacağından haberim vardı. Kendisine bunun karşılığında payıma düşen 750 lirayı ödedim. Bu uyuşturucuları kesinlikle satmak aracıyla getirmedik. Kendi kullanımımız için getiriyorduk. Yolda yapılan polis çevirmesi sırasında uyuşturucu maddeler tespit edildi. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Akgünoğlu, kendisiyle birlikte 4 kişinin uyuşturucu madde kullandığını iddia ederek, "Biz 5 kişiyiz. Ortak para toplayarak İstanbul'dan toplu şekilde uyuşturucu alıp birlikte kullanıyoruz. Ben asla uyuşturucu madde satmadım." dedi.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından savunmasını yapan tutuklu sanık Akgünoğlu, kendisinin uyuşturucu satıcısı olmadığını, ancak kullandığını ileri sürdü.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Akgünoğlu ile tutuksuz sanık A.Ç. ile avukatları katıldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen yıl haziran ayında yapılan operasyonda içinde bulundukları kamyonda 22 gram uyuşturucu maddesi ile 120 uyuşturucu hap ele geçirilen 2 kişinin yargılanmasına başlandı.

Bolu'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan sanığın ifadesini cep telefonu mesajları yalanladı.

Tutuksuz sanık A.Ç. de, sadece uyuşturucu kullandığını savunarak, "İstanbul'a yük götürmüştüm. Kamyon bana aittir. Geriye dönerken Ahmet'i de yanıma adım. Uyuşturucu madde almadım. Bunları Ahmet aldı." diye konuştu.

Sanıkların savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme başkanı, tutuklu sanık Ahmet Akgünoğlu'nun cep telefonu mesajlarını okudu.

Cep telefonu mesajlarında sanığın iletişim kurduğu çok sayıda kişinin kendisinden uyuşturucu madde istediğinin fark edildiğini kaydeden mahkeme başkanı, Akgünoğlu'na mesajlarda geçen "şeker", "saman", "Scania" gibi kelimelerin ne anlama geldiğini sordu.

Akgünoğlu ise, "şeker"in uyuşturucu hap, "saman"ın esrar ve "Scania"nın skunk maddesi anlamına geldiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Ahmet Akgünoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı sanığın mesajlaştığı kişilerin tanık olarak dinlenilmesi için 13 Haziran'a erteledi.

