HABER

"Uyuşturucu satıcısı"nı cep telefonu mesajları ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 15:29 | Son Güncelleme

Bolu'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan sanığın ifadesini ,cep telefonu mesajları yalanladı

Bolu'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan sanığın ifadesini cep telefonu mesajları yalanladı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen yıl haziran ayında yapılan operasyonda içinde bulundukları kamyonda 22 gram uyuşturucu maddesi ile 120 uyuşturucu hap ele geçirilen 2 kişinin yargılanmasına başlandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Akgünoğlu ile tutuksuz sanık A.Ç. ile avukatları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından savunmasını yapan tutuklu sanık Akgünoğlu, kendisinin uyuşturucu satıcısı olmadığını, ancak kullandığını ileri sürdü.

Akgünoğlu, kendisiyle birlikte 4 kişinin uyuşturucu madde kullandığını iddia ederek, "Biz 5 kişiyiz. Ortak para toplayarak İstanbul'dan toplu şekilde uyuşturucu alıp birlikte kullanıyoruz. Ben asla uyuşturucu madde satmadım." dedi.

Yakalandıkları gün de İstanbul'dan uyuşturucu madde temin ettikten sonra Mengen ilçesine geri döndüklerini öne süren Akgünoğlu, "O gün ben İstanbul'a otobüsle gittim. Daha sonra A.Ç. ile buluşup geriye döndük. A.Ç'nin uyuşturucu madde alacağından haberim vardı. Kendisine bunun karşılığında payıma düşen 750 lirayı ödedim. Bu uyuşturucuları kesinlikle satmak aracıyla getirmedik. Kendi kullanımımız için getiriyorduk. Yolda yapılan polis çevirmesi sırasında uyuşturucu maddeler tespit edildi. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık A.Ç. de, sadece uyuşturucu kullandığını savunarak, "İstanbul'a yük götürmüştüm. Kamyon bana aittir. Geriye dönerken Ahmet'i de yanıma adım. Uyuşturucu madde almadım. Bunları Ahmet aldı." diye konuştu.

Sanıkların savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme başkanı, tutuklu sanık Ahmet Akgünoğlu'nun cep telefonu mesajlarını okudu.

Cep telefonu mesajlarında sanığın iletişim kurduğu çok sayıda kişinin kendisinden uyuşturucu madde istediğinin fark edildiğini kaydeden mahkeme başkanı, Akgünoğlu'na mesajlarda geçen "şeker", "saman", "Scania" gibi kelimelerin ne anlama geldiğini sordu.

Akgünoğlu ise, "şeker"in uyuşturucu hap, "saman"ın esrar ve "Scania"nın skunk maddesi anlamına geldiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Ahmet Akgünoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı sanığın mesajlaştığı kişilerin tanık olarak dinlenilmesi için 13 Haziran'a erteledi.

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı 'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
Prens Harry ve Düşes Meghan’ın Instagram hesabı dünya rekoru kırdıPrens Harry ve Düşes Meghan’ın Instagram hesabı dünya rekoru kırdı
Otizmli çocuğun polis olma sevinciOtizmli çocuğun polis olma sevinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu dava uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu halde bulunmuştu! Hayvanseverlerin şefkati Kuyu'yu hayata döndürdü

Bu halde bulunmuştu! Şefkatle tekrar hayat buldu

Binlerce kişi Adana'ya gidiyor! Portakal Çiçeği Karnavalı kentte adım atacak yer bırakmadı

Binlerce kişi oraya gitti! Otellerde yer kalmadı

4 ilde Nisan ayında kar sürprizi

4 ilde Nisan ayında kar sürprizi

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

23 Nisan'da poz vermişti! 32 yıl sonra aynı koltuğa başkan olarak oturdu

32 yıl sonra aynı koltuğa başkan olarak oturdu

TÜYAP'ta stant devrildi!

TÜYAP'ta stant devrildi! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.