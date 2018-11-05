Uyuşturucu satıcısının üzerinde alacak listesi ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelinin üzerinde alacak listesi ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte çalışma başlattı.
Ekipler, Duraklı Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonda şüpheli S.C'nin çantasında 135 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ile üzerinde alacaklarının yer aldığı liste ele geçirdi.
Aynı operasyonda gözaltına alınan S.D'nin üzerinde 17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, S.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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