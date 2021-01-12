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Uyuşturucu satıcısının yakınları gazetecilere saldırdı

12.01.2021 13:17 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu satmak suçu ile tutuklanan zanlıyı adliye çıkışında görüntüleyen gazetecilere, uyuşturucu satıcısının yakınları hakaret ederek fiziki saldırıda bulundu.Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mesudiye Mahallesi’nde K.Ç.

Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu satmak suçu ile tutuklanan zanlıyı adliye çıkışında görüntüleyen gazetecilere, uyuşturucu satıcısının yakınları hakaret ederek fiziki saldırıda bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mesudiye Mahallesi’nde K.Ç. isimli şüphelinin ikametine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 25 gram satışa hazır hale getirilmiş sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren narkotik polisi şahsın değişik tarihlerde birçok kişiye daha uyuşturucu sattığını tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Gazetecilere saldırdılar
Adliye çıkışında tutuklanan K.Ç.’nin yakınları olduğun iddia edilen şahıslar, olayı görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Tutuklanan K.Ç.’nin, “Ne var, niye çekiyorsunuz” sözünün ardından, gazetecilerin üzerine yürüyen yakınları, “Sen geri zekalı mısın, silsene onu, sil onu” diyen K.Ç.’nin yakınları basın mensuplarına fiziki saldırıda bulunarak, “Beni cümle aleme rezil mi edeceksiniz” diye bağırdı.
Yaşanan olayın ardından gazeteciler Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, kendilerine fiziki şiddet uygulayan kişilerden şikayetçi oldu.

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