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Uyuşturucu satın almak isterken dövülüp, gasbedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 12:32 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, M.Z.

Uyuşturucu satın almak isterken dövülüp, gasbedildi

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, M.Z. (25), uyuşturucu satın almak istediği kişiler tarafından dövülüp, boğazına bıçak dayanarak, gasbedildi. Gencin 5 bin lirasını alarak, kaçan 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı.
Olay, 26 Temmuz'da, Derince'ye bağlı Sırrıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. M.Z., telefonda görüşerek, uyuşturucu pazarlığı yaptığı 3 kişiyle gece saatlerinde çocuk parkında buluştu. Uyuşturucu madde pazarlığı yapan 3 kişi, M.Z.'yi dövdü. M.Z.'nin boğazına bıçak dayayan kişiler, üzerindeki 5 bin lirayı gasbederek, kaçtı. Olayın ardından polise giden M.Z., dövülüp, gasbedildiğini belirterek, şikayette bulundu.
Polis ekiplerince yapılan incelemelerde, M.Z.'nin, uyuşturucu madde satın almak için şüphelilerle buluştuğu belirlendi. Olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, 3 kişinin daha önce benzer suçlardan sabıka kayıtları bulunan E.C.K. (26), Y.S. (21) ve E.C.P. (20) olduğunu saptadı. Derince ve İzmit'teki evlerine yapılan baskınla 3 kişi, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

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Uyuşturucu satın almak isterken dövülüp, gasbedildiUyuşturucu satın almak isterken dövülüp, gasbedildi

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