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Uyuşturucu satışı yapan 6 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 14:22 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu ve Kumru ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyonda uyuşturucu satışı yapan 6 kişi tutuklandı.Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında Altınordu ilçesinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 5 şüpheliden 5,55 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu satışı yapan 6 kişi tutuklandı

Ordu’nun Altınordu ve Kumru ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyonda uyuşturucu satışı yapan 6 kişi tutuklandı.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında Altınordu ilçesinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 5 şüpheliden 5,55 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheliye ait yerlerde yapılan aramalarda ise 30 gram esrar maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 870 TL paraya el konuldu. Yakalanan 2 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Ayrıca Altınordu ve Kumru ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik yapılan bir başka eş zamanlı operasyonda 18,30 gram kubar esrar geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişi de tutuklandı.

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