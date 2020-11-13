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Uyuşturucu satışını not defterine kaydetmiş

13.11.2020 15:18 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde narkotik polisince gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişi yakalanırken, yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışı yaptığına dair notların bulunduğu bir defter ele geçirildi.Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini edindikleri V.T.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde narkotik polisince gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişi yakalanırken, yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışı yaptığına dair notların bulunduğu bir defter ele geçirildi.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini edindikleri V.T. adlı bir şahsı takibe aldı. Şahsın evine operasyon gerçekleştiren ekipler, V.T.’nin üzerinde ve evinde yaptığı aramada, 4 parça halinde 40 gram metamfetamin, 2 parça halinde 26 gram esrar, 5 parça halinde 57 gram Hint keneviri tohumu, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 adet uyuşturucu satışı yaptığına dair not defteri ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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