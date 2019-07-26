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Uyuşturucu sattığı genç öldü, 12,5 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 17:14 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, aşırı doz uyuşturucu madde kullanarak hayatını kaybettiği değerlendirilen Hacı Ali Bahar'a (24) uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 'Dayı' lakaplı Seyit Ahmet Cüre tutuklandı.

Uyuşturucu sattığı genç öldü, 12,5 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, aşırı doz uyuşturucu madde kullanarak hayatını kaybettiği değerlendirilen Hacı Ali Bahar'a (24) uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 'Dayı' lakaplı Seyit Ahmet Cüre tutuklandı. Cüre'nin uyuşturucu suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu, gencin ölü bulunduğu binada daha önce 1'i suçüstü olmak üzere 2 kere yakalandığı ve 30 farklı uyuşturucu dosyasından da yargılandığı ortaya çıktı.
Olay, 20 Temmuz'da İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Pazarcılık yapan Hacı Ali Bahar, arkadaşlarıyla birlikte metruk binaya girip iddiaya göre, sentetik uyuşturucu 'bonzai' kullandı. Sabah binaya gelen başka bir arkadaşı Bahar'ın cansız bedenini buldu ve polise haber verdi. Bahar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. İlk belirlemelere göre Bahar'ın kanında aşırı dozda uyuşturucu maddeye rastlandı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 'Dayı' lakaplı Seyit Ahmet Cüre'yi, Hacı Ali Bahar'a uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına aldı.
METRUK BİNADA UYUŞTURUCUYLA YAKALANMIŞ
Gözaltına alınan Cüre'yle ilgili araştırma yapan polis ekipleri, Bahar'ın hayatını kaybettiği metruk binayı 2017 yılında uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla kullandığını belirledi. Cüre'nin burada 1'i suçüstü olmak üzere 2 kere yakalandığını belirledi. Ayrıca Cüre'nin daha önce 43 paket bonzai ile yakalanıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Uyuşturucu suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Cüre'nin 30 farklı uyuşturucu dosyasından da sabıkası olduğu da tespit edildi.
İDDİALARI KABUL ETMEDİ
Gözaltına alınan Seyit Ahmet Cüre, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı sorgu hakimliğinde tutuklanan Seyit Ahmet Cüre, mahkemedeki savunmasında hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Cüre'nin savunmasında "Ben uyuşturucu ticareti yaptığıma yönelik iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben pazarcılık yapan birisiyim. 2008 yılında oğlum ve damadım vurulmuştu. O tarihten beri bonzai kullanıyorum. Bana 'Dayı' dedikleri doğrudur fakat ben uyuşturucu sattığımı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.
PANKART TAŞIDI, UYUŞTURCUYLA YAKALANDI
Bu arada, Bahar'ın cenaze töreninde 'Uyuşturucu satma, uyuşturucu kullanma' yazılı pankart taşıyan ve cenazenin ardından polis ekiplerince yürütülen denetim ve kontroller sırasında üzerinde bir miktar uyuşturucu ile yakalanıp, savcılık talimatıyla serbest kalan A.Y.'nin (36) ise, 33 farklı dosyadan suç kaydı bulunduğu belirtildi.
SAMSUN DİDİK DİDİK ARANIYOR
Öte yandan kentte İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Bahar'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı derinleştirdiği, ayrıca kent geneli metruk binalarda uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik operasyonlara devam ettiği bildirildi.

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