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Uyuşturucu sattığı iddia edilen müzisyen tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 09:04 | Son Güncelleme

Uyuşturucu sattığı iddia edilen müzisyen tutuklandı

Adana'da polis tarafından 9 uyuşturucu hapla yakalanan müzisyen tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Polis, eğlence mekanlarında müzisyenlik de yaptığı öğrenilen Ali A'nın (29) merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı iddiası üzerine harekete geçti.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçiren zanlı adliyeye sevk edildi.

Ali A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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