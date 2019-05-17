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Uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli: "Müzisyenim, saksafon çalıyorum"

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 09:05 | Son Güncelleme

Adana’da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan saksafon sanatçısı olduğunu söyleyen zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali A.

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli: "Müzisyenim, saksafon çalıyorum"

Adana’da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan saksafon sanatçısı olduğunu söyleyen zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali A. isimli bir şahsın merkez Yüreğir ilçesi, PTT Evleri Mahallesinde uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polisler, Ali A.’yı başka bir kişiye uyuşturucu hap satarken suçüstü yakaladı.
Ali A.’nın üzerinde yapılan aramada 9 uyuşturucu hap bulundu. Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolüne çıkarılan Ali A. saksafon sanatçısı olduğunu uyuşturucu satmadığını ileri sürdü.
Adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli:

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli:

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