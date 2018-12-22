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Uyuşturucu sattığı iddiasıyla Suriyeli genci vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 17:55 | Son Güncelleme

KARAMAN'da uyuşturucu madde sattığını iddia ettiği Suriye uyruklu Mahmut K.'yı (25), tabancayla bacaklarından vurarak yaralayan Süleyman T.

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla Suriyeli genci vurdu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da uyuşturucu madde sattığını iddia ettiği Suriye uyruklu Mahmut K.'yı (25), tabancayla bacaklarından vurarak yaralayan Süleyman T. (36) polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Olay, dün akşam Piri Reis Mahallesi 273 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu Mahmut K., sokak üzerinde bacaklarından vurularak, yaralanmış halde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Mahmut K. tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevrededeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, şüphelinin Süleyman T. olduğunu tespit etti. Kısa süre sonra yakalanıp, gözaltına alınan Süleyman T. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Süleyman T.'nin polisteki ifadesinde, “Suriye uyruklu mültecinin uyuşturucu madde sattığını duydum. Mahallede görünce dayanamadım, o yüzden böyle bir olay gerçekleşti” dediği öğrenildi. Süleyman T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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