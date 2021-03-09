Uyuşturucu serasına dönüştürülen eve yapılan baskında 1 kişi gözaltına alındı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle İstanbul Caddesi'nde 6 katlı binanın terasında uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisini alarak, harekete geçti.

BİR ODASI HİNT KENEVİRİ SERASI

Ekipler, akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın yaptı. Dairenin kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye giren polisler, evde bulunan 1 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede dairenin bir odasına hint keneviri serası kurulduğu tespit edildi. Yetiştirilen yaklaşık 1 buçuk metre boyundaki hint kenevirinin kaç kök olduğunun sayımı sürüyor. Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

(DHA)

