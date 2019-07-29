HABER

Uyuşturucu sevkiyatçıları polisi bile şaşkına çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 13:24 | Son Güncelleme

Mersin polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 160 gram metamfetamin ile 5 kilogram skunk maddesi ele geçirilirken, zanlılardan birinin uyuşturucuyu ayaklarına bantladığı, diğerinin ise tekstil ürünlerinin içerisinde kargo ile göndermeye çalıştığı ortaya çıktı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda doğu illerinden kente bir şahsın yolcu otobüsünde uyuşturucu madde getireceğinin bilgisine ulaşıldı.

Uyuşturucu sevkiyatçıları polisi bile şaşkına çevirdi

Mersin polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 160 gram metamfetamin ile 5 kilogram skunk maddesi ele geçirilirken, zanlılardan birinin uyuşturucuyu ayaklarına bantladığı, diğerinin ise tekstil ürünlerinin içerisinde kargo ile göndermeye çalıştığı ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda doğu illerinden kente bir şahsın yolcu otobüsünde uyuşturucu madde getireceğinin bilgisine ulaşıldı. Alınan istihbarat üzerine kentte giriş yapan bazı otobüslerde arama yapan ekipler, bir şahsın üzerinde bacaklarına sarılmış 2 parça halinde 160 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Tekstil malzemelerinin içinde uyuşturucu sevkiyatı
Başka bir çalışmada da batı illerinden Mersin’e yüklü miktarda uyuşturucu gönderileceğinin istihbaratını alan ekipler, yaptıkları çalışmalarda kaçakçılığın bir kargo firması üzerinden yapılacağını belirledi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda taşımacılık firmasını izlemeye alan ekipler, bahse konu kargo paketini alan alıcıyı yakalayarak arama yaptı. Yapılan aramada tekstil malzemeleri içerisine gizlenmiş vaziyette 5 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.
Kargoyu teslim alan Ç.A. isimli şahıs ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu sevkiyatçıları polisi bile şaşkına çevirdi

Uyuşturucu sevkiyatçıları polisi bile şaşkına çevirdi

Uyuşturucu sevkiyatçıları polisi bile şaşkına çevirdi

Uyuşturucu sevkiyatçıları polisi bile şaşkına çevirdi

PARTNERReynmen gönlünü o oyuncuya mı kaptırdı?Reynmen gönlünü o oyuncuya mı kaptırdı?
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaÇanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Otomobilde 3 bin kurbağa ele geçirildi: 5 gözaltı Otomobilde 3 bin kurbağa ele geçirildi: 5 gözaltı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Doları düşüren 10 neden

Doları düşüren 10 neden

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.