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Uyuşturucu sevkiyatı için özel ambulans kiralamış

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 10:49 | Son Güncelleme

İstanbul'dan hastalık bahanesiyle kiraladığı özel ambulansla Diyarbakır'a gelen ve uyuşturucu sevkiyatı yapacağı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu sevkiyatı için özel ambulans kiralamış

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sur ilçesinin Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol ve arama noktasında, Bingöl-Diyarbakır kara yolunda seyir halinde bulunan bir ambulans, arama noktasının 100 metre gerisinde yol kenarında duraklaması ve şoförün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine durduruldu.

Ambulanstaki 2 görevli ve şoförün tedirgin hareketlerinin devam etmesi ve aracın 34 plakalı olması nedeniyle durumdan şüphelenen jandarma ekipleri ambulansın durakladığı yeri kontrol ettiklerinde yol kenarına atılmış 6 valiz içerisinde özel olarak hazırlanarak jelatine sarılmış, satışa hazır 112 kilogram esrar ele geçirdi.

Konuyla ilgili araştırmada, İstanbul'da ikamet eden F.B'nin hasta olduğunu ve Diyarbakır'a gitmesi gerektiğini belirterek özel bir şirketten ambulans kiraladığı, araç Diyarbakır'a yaklaştığında şüphelinin fikir değiştirerek Lice ilçesine gitmesi gerektiğini söylediği, ambulans Lice'ye geldiğinde ise şüphelinin telefonla yaptığı görüşmenin ardından bir kişinin 6 valizi şüpheliye teslim ederek ambulansa koyduğu, valizleri aldıktan sonra da ambulans görevlilerine İstanbul'a dönmek istediğini söylediği tespit edildi.

Olayla ilgili F.B. gözaltına alındı.

Ambulans görevlisi 3 kişi de ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Uyuşturucuyu temin eden kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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