HABER

Uyuşturucu sevkiyatı Manisa polisine takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 17:32 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 490 gram metamfetamin ve 3 bin 620 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İstanbul’dan Manisa’nın Salihli ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele grup Amirliği ekipleri, şüpheli E.A.

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 490 gram metamfetamin ve 3 bin 620 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul’dan Manisa’nın Salihli ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele grup Amirliği ekipleri, şüpheli E.A. ve A.K.’yi yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında 3 bin 40 adet sentetik uyuşturucu hap ve 489,40 gram metamfetamin ele geçirilirken, uyuşturucu maddeyi Salihli’ye getirdiği tespit edilen İ.Ç.’nin evinde yapılan aramada ise 580 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., A.K. ve İ.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini söyledi.

Yürüyüş yapmayı seviyorsanız buraya bayılacaksınız Yürüyüş yapmayı seviyorsanız buraya bayılacaksınız
Trabzonlu balıkçılardan 'hamsi daveti'Trabzonlu balıkçılardan 'hamsi daveti'
Kimlikle ilaç yazmayan doktoru darbettiKimlikle ilaç yazmayan doktoru darbetti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Skandal! Asker selamı verdi, sözleşmesi feshedildi

Skandal! Asker selamı verdi, sözleşmesi feshedildi

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulunmuştu! Mektupta adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma

Antalya'daki siyanür dehşetinde flaş gelişme! Soruşturma açıldı

İstanbul Karaköy'de saldırıya uğrayan kadının avukatı konuştu!

Saldırıya uğrayan kadının avukatı konuştu! 'İslam köpekleri', 'Açın başınızı'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı: Norveç'te Kuran-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz

Türkiye'den Norveç'e 'Kuran-ı Kerim' tepkisi!

Otizmli öğrencilerin yuhalanmasını örgütlediği iddia edilen muhtardan ilk açıklama

Otizmli öğrencilerin yuhalanmasını örgütlediği iddia edilmişti! Açıklama geldi

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.