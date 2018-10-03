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Uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 09:43 | Son Güncelleme

VAN'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı polisin dikkati sayesinde yakalandı.

VAN'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı polisin dikkati sayesinde yakalandı. 6 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dün, Van Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri Van'dan İstanbul'a gitmekte olan B.O. isimli bir kişinin X-ray cihazına bıraktığı 2 pirinç çuvalından şüphelendi. Yapılan aramalarda pirinç çuvallarının içine zulalanmış 12 paket halinde 6 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Paketlerin üzerine uyuşturucu paketlerinden gelen kokuyu bastırması için kahve serpildiği belirlendi. B.O. isimli şüpheli olay yerinde polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçlarından gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada ise uyuşturucu ile mücadelede kararlılık mesajı verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------- -Polisin torbaları açması -Torbalardan çıkan eroin paketleri Genel ve detaylar Haber Çağatay KENARLI İSTANBUL DHA

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