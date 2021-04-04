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Uyuşturucu sokak satıcılarına operasyon: 3 tutuklama

04.04.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da, uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bin 247 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Uyuşturucu sokak satıcılarına operasyon: 3 tutuklama

Malatya’da, uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bin 247 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına operasyon düzenlendi.
Uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmada, bin 247 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.
Konu ile ilgili gözaltına alınan 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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