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"Uyuşturucu suçluları serbest kalmamalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 12:54 | Son Güncelleme

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay: - "Dernek olarak hiçbir önlem alınmadan uyuşturucu suçlularının salıverilmesini doğru adım olarak görmüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, kamuoyunda af tartışması yaşandığını belirterek, "Dernek olarak hiçbir önlem alınmadan uyuşturucu suçlularının salıverilmesini doğru bir adım olarak görmüyoruz." dedi.

Sirkeci PTT Merkezi Cağaloğlu Şefliği önünde toplanan bir grup dernek üyesi, "Af çözüm değil, bataklığı kurutalım", "Yeni bağımlılar olmasın, ailelerin yüreği yanmasın'' ve "Çözüm af değil, rehabilitasyon" yazılı dövizler açtı.

Dernek adına basın açıklaması yapan Genel Başkan Bilal Ay, af tartışmaları ve tekliflerinin iyi niyetli olduğunu düşündüklerini anlatarak, birçok suçlu ile 50 binin üzerinde uyuşturucu satıcısının affedilmesinin söz konusu olduğunu öne sürdü.

Ay, "Dernek olarak hiçbir önlem alınmadan bu insanların salıverilmesini doğru bir adım olarak görmüyoruz. Ülkemizde yüz binlerce insanımız, uyuşturucu batağı içerisinde çırpınıyor. Aileleri ile birlikte düşündüğümüzde milyonlarca kişi bu beladan etkileniyor. Yaptığımız çalışmalarda İstanbul'da 500 bin kişinin uyuşturucuya bulaştığını, 200 bin kişinin bağımlı olduğunu öngörüyoruz. Türkiye genelini düşündüğümüzde bu tablo daha vahim." şeklinde konuştu.

Tedavinin yapıldığı Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi'nin (AMATEM) yatak kapasitesinin binin üzerinde olduğunu, tedavi görmek isteyen hastaların aylarca sonrasına randevu alabildiğini ileri süren Ay, şöyle devam etti:

"Yani tablo karanlık, tablo içler acısı. Böyle bir ortamda bu hükümlülerin salıverilmesinin sorunu çözmek bir yana, meseleyi daha da vahim bir noktaya taşımasından endişe ediyoruz. Sokaklara yeniden dönecek torbacıların, akla hayale gelmeyecek pazarlama teknikleriyle bağımlıların sayısını milyonlara, yüreği yanan aile bireylerinin sayısını da 10 milyonlara çıkartmasından endişe ediyoruz. Uyuşturucu ticareti yapan kişiler, tüm cezalarını tamamlasalar dahi cezaevinden çıktıktan sonra büyük ihtimalle yine aynı suçu işlemeye devam ediyorlar.''

Temiz Toplum Derneği olarak bu hükümlülerin rehabilitasyona tabi tutulmasını savunduklarını anlatan Ay, "Rehabilitasyon ve ıslah evlerinin kurulması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından dernek üyeleri Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve milletvekillerine görüşlerini içeren birer mektup gönderdi.

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