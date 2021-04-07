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Uyuşturucu suçundan 13 yıl 9 ay ceza alıp mahkemede tutuklandı

07.04.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan tutuksuz olarak yargılanan 1 kişi mahkemece 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklanmasına karar verildi.

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan tutuksuz olarak yargılanan 1 kişi mahkemece 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklanmasına karar verildi. Duruşma salonunda polis tarafından gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Engin M. (45) hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasına katılan tutuksuz sanık Engin M. kendisi savundu ve suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, toplanan deliller doğrultusunda Engin M.’yi uyuşturucu ticareti suçundan 13 yıl 9 ay hapis ve ayrıca 27 bin 400 lira da adli para cezasına çarptırıp tutuklanmasına karar verdi. Duruşma salonunda adliye polisi tarafından gözaltına alınan Engin M., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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